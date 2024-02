Achtung: Hier droht am Wochenende Stau

Zum Start der Ferien in Vorarlberg erwartet der ÖAMTC erhöhtes Verkehrsaufkommen, insbesondere auf den Transitstrecken und Zufahrten zu Skigebieten. Maßnahmen gegen Ausweichverkehr in Bludenz und Klostertal angekündigt. Außerdem ist aufgrund des Dornbirn Flohmarktes mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rund um Dornbirn zu rechnen.

An den darauf folgenden Samstagen, dem 17. und 24. Februar, werden zusätzlich zu den bereits genannten Maßnahmen weitere Verkehrsbeschränkungen im Raum Bludenz, Bürs und Nüziders eingeführt, um den Stauausweichverkehr entlang der L190, L81, L82, L91 und L97 sowie der Klarenbrunnstraße in Bludenz zu mindern. Diese umfassen Fahrverbote für den überregionalen Verkehr, ausgenommen für den lokalen Zielverkehr im Bezirk Bludenz. Dazu könnten weitere verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Sperrung von Schleichwegen hinzukommen. Am 17. und 24. Februar gelten zudem Durchfahrtsverbote von 8:00 bis 18:00 Uhr an verschiedenen Stellen in Nüziders, Bürs und Bludenz. Optional könnte am 17. und 24. Februar von 08:00 bis 14:00 Uhr ein Fahrverbot auf der Brandner Straße (L82) ab der Kreuzung mit der Bürser Straße (L81) in Fahrtrichtung Bürs eingeführt werden.