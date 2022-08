Achtung - Falsche Polizisten in Vorarlberg unterwegs

Am Freitagabend wurde eine 29-Jährige von Polizisten aufgehalten und kontrolliert. Im Nachhinein wurde jedoch festgestellt, dass es sich nicht um "echte" Polizisten handelte.

Am Freitag, gegen 20 Uhr wurde eine 29-jährige Frau in Dornbirn Wallenmahd von einer angeblichen zivilen Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellten die beiden „Beamten“ einen Verstoß gegen die kraftfahrrechtlichen Bestimmungen fest und kassierten in der Folge 180 Euro Bußgeld. Ein Beleg für die bezahlte Strafe wurde nicht ausgestellt.