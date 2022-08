Achtung! Es wird nass, kalt und gewittrig

Bis zum frühen Mittwochmorgen wird es in ganz Vorarlberg nass und kalt werden. Bereits am Dienstagabend gilt für das Montafon sogar eine Gewitterwarnung.

Danach dürfte es bis etwa 4 Uhr morgens etwas aufklaren, bevor eine Kalt- und Regenfront Vorarlberg von Westen her erreicht. Gegen 5 Uhr morgens wird es in ganz Vorarlberg teilweise ergiebig regnen.

Porgnose für Mittwoch

In der Früh zieht die Kaltfront mit teils kräftigen, gewittrigen Regengüssen nach Vorarlberg herein. Am Nachmittag lassen die Schauer schon wieder nach und vor allem abseits der Berge kann es etwas auflockern. Dabei bleibt es in allen Höhen kühler als zuletzt. Tiefstwerte: 13 bis 17 Grad, Höchstwerte: 18 bis 22 Grad.