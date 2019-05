Achtung Autofahrer: Im Mai ist die Unfallgefahr besonders hoch

Analyse des Verkehrsclub Österreich: Auf Vorarlbergs Straßen herrscht im Mai stark erhöhtes Unfallrisiko.

Bereits acht Menschen kamen heuer seit Jahresanfang bei Verkehrsunfällen in Vorarlberg ums Leben. Nun steht mit dem Mai ein Monat bevor, in dem in den vergangenen Jahren mehr schwere Verkehrsunfälle passierten als im Schnitt der Monate davor. Eine aktuelle Verkehrsclub-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, dass in den vergangenen fünf Jahren im Mai um 52 Prozent mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden gab, als im Monatsschnitt von Jänner bis April. Die Zahl der Verletzten war um 49 Prozent höher. Allein im Mai des Vorjahres wurden bei 203 Verkehrsunfällen 225 Menschen verletzt und drei Personen getötet. Im Wonnemonat Mai sind außerdem mehr Motorradfahrer unterwegs und auch der Ausflugsverkehr nimmt zu.