Achtsamkeit im Alltag

BEWUSST LEBEN IM PRIVATEN HAUSHALT.

„Es ist höchste Zeit für unsere Mutter Erde etwas zu tun. Der Klimaschutzpreis zeigt, dass es viele tolle Ideen gibt und auch jeder noch so kleine Schritt ein wichtiger Schritt ist. Wir brauchen nicht einige, die in allen Lebenslagen perfekt nachhaltig leben, sondern Tausende, die es zumindest mit kleinen Dingen versuchen“, sagt Corinna Amann aus Satteins. Aus dem Versuch, 130 Tage auf Plastik zu verzichten, wurde alltägliche Lebensweise. Es folgten Vorträge und Workshops in Bibliotheken, an Schulen, in Kindergärten und Gemeinden. In der Garage wurde im September 2018 der „Unverpackt Laden“ eröffnet.