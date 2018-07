Achtjähriger Niederländer hat Matura in der Tasche

Der achtjährige Turboschüler Laurent Simons aus Amsterdam sucht nach bestandener Matura eine passende Uni. Nach dem Sommer will er mit dem Mathestudium beginnen, sagte der Bursch. Dabei soll der belgisch-niederländische Bub nicht mit 20-Jährigen im Hörsaal sitzen, sondern Einzelunterricht bekommen.

Am liebsten will Laurent in der Nähe von seinen Freunden studieren. Doch erstmal sind Sommerferien. Es geht ins spanische Marbella – und in den Europa-Park in Deutschland.