Acht Zivilisten bei Luftangriffen in Idlib getötet

Bei russischen Luftangriffen im Nordwesten Syriens sind am Dienstag nach Angaben von Aktivisten mindestens acht Zivilisten getötet worden. Unter den Todesopfern in der Provinz Idlib seien fünf Kinder, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Den Aktivisten zufolge erfolgten die Luftangriffe im Dorf Jubass nahe der Ortschaft Saraqeb. Die Menschen hatten demnach Zuflucht in einer Schule gesucht.

Die Situation in Idlib spitzte sich zuletzt zu. Am Montag eroberten syrische Regierungstruppen nach Angaben der Beobachtungsstelle mehrere Städte und Dörfer der strategisch wichtigen Stadt Maaret al-Numan. Später umzingelten die von Russland unterstützten Truppen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad demnach einen türkischen Posten in Al-Surman.