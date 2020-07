Acht Wiener Polizisten nach Misshandlungsvorwurf suspendiert

Acht Wiener Polizisten sind nach dem Vorwurf einer Misshandlung, die im Jänner 2019 im Bezirk Favoriten stattgefunden haben soll, wegen eines bei der Polizei und der "Kronen Zeitung" aufgetauchten Videos vorläufig vom Dienst suspendiert worden. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Mann offenbar von Beamten geschlagen wird. Laut "Krone" gebe es zudem Falschaussagen vonseiten der Beamten.

Von der Suspendierung berichtete die Landespolizeidirektion Wien Donnerstagabend per Aussendung. Betroffen sind demnach zwei unmittelbar und sechs mittelbar in den Vorfall involvierte Beamte. Bis auf den Umstand, dass Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in die Causa involviert seien, konnte Polizeisprecher Paul Eidenberger vorerst keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen, wie er der APA gegenüber sagte.