Acht Verletzte bei Verkehrsunfällen in der Steiermark

Drei zum Teil schwer verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall Samstagfrüh in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) gefordert. Ein mit vier Personen besetzter Pkw kam laut Feuerwehr von der Straße ab und fuhr in ein Waldstück. Dabei krachte er frontal gegen einen Baum.

Ein 81-jähriger Autolenker und seine vier Insassen wurden indes am Vorabend bei einem Verkehrsunfall im oststeirischen Weiz verletzt. Der Pensionist dürfte bei der Einfahrt in den Kreisverkehr die Geschwindigkeit nicht reduziert haben und kam von der Straße ab. Der Pkw landete in einem Baum. Die Insassen im Alter zwischen 64 und 81 Jahren wurden laut Polizei in umliegende Spitäler gebracht.