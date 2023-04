Acht Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Jerusalem

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Jerusalem sind nach Angaben von Helfern acht Menschen verletzt worden. Der wahrscheinliche Angreifer sei getötet worden, teilte der israelische Rettungsdienst Zaka am Montag mit. Er habe mit einem Auto im Stadtzentrum mehrere Passanten gerammt. Der Vorfall werde derzeit untersucht, teilte die Polizei mit. Unter den Opfern ist nach Angaben von Rettungskräften ein 70-jähriger Mann mit schweren Verletzungen.

Am Abend beginnt in Israel der Soldatengedenktag, der am Dienstagabend in den Unabhängigkeitstag übergeht. Das Land feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu teilte in Jerusalem mit: "Dieser Terroranschlag, an diesem Ort, zu dieser Zeit, erinnert uns daran, dass der Staat Israel durch viele Prüfungen und Schwierigkeiten erworben wurde." Ziel der Attentäter sei es, die Menschen in Israel zu bezwingen und zu entwurzeln. "Wenn sie könnten, würden sie uns alle ermorden. Aber sie werden uns nicht besiegen; wir werden sie besiegen."