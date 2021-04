Acht Tote bei Schusswaffenangriff in Indianapolis

Bei Schüssen in einem Paketzentrum des Logistikunternehmens FedEx in den USA sind Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Die Tat war am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in Indianapolis im US-Staat Indiana begangen worden. Die Toten seien in dem Zentrum entdeckt worden, teilte die Polizei laut US-Medien mit. Mehrere Menschen würden mit Schusswunden in Krankenhäusern behandelt. Genaue Informationen über ihren Zustand lagen zunächst nicht vor.