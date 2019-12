Acht Tote bei Massenpanik in Diskothek in Brasilien

Bei einer Massenpanik in einer Diskothek in Brasilien sind Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Sie seien in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) bei einer "Baile Funk"-Party in Paraisopolis im Süden von Sao Paulo totgetrampelt worden, wie das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf das Gesundheitsamt berichtete.

Die Panik war ausgebrochen, als die Polizei zwei Verdächtige in die Diskothek verfolgte. Die Beamten wurden demnach mit Steinen und Flaschen beworfen. Zudem soll ein Schuss gefallen sein. Die Polizei feuerte daraufhin Tränengas in die Diskothek, in der rund 5.000 Menschen feierten.

Baile Funk ist eine in Brasilien populäre Spielart des Hip Hop. Die Texte spiegeln häufig den Alltag in den Favelas wieder und handeln von Gewalt, Drogen und Sex. Bei den Baile Funk Partys kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden oder blutigen Polizeieinsätzen.