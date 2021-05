Acht Städte, eine Initiative: Pinguine für die Aktion "Klima verrückt" auf Tour

Bregenz (BRK) Das Klima ändert sich, und die Folgen zeichnen sich deutlicher ab, auch in Bregenz. Mit der Kampagne „Klima verrückt" machen die 2000 Watt-Partnerstädte rund um den Bodensee diesen Sommer auf die Folgen des Klimawandels in unseren Städten aufmerksam.

Dazu werden in den Stadtgebieten vier verschiedene Installationen aufgestellt, die Informationen zu den Themen Stadtklima, Mobilität, Gebäude und Artenvielfalt liefern. Von 18. Mai bis zum 3. Juni 2021 ist die Ausstellung zu Gast in Bregenz. Zu besichtigen sind die Bänke auf dem Leutbühel, dem Sparkassenplatz, bei der Nepomuk-Kapelle und in den Seeanlagen.

Jedes Jahr schmelzen den Pinguinen über 200 Milliarden Tonnen Eis unter den Füßen weg. Jetzt machen sie sich diesen Sommer auf in unsere Städte und wollen von uns wissen: Warum ändert sich das Klima so dramatisch? Wie leben wir hier in Bregenz am Bodensee? Was können Städte und ihre Bewohner/-innen tun, um sich gegen den Klimawandel stark zu machen? Und wie kann sich jede einzelne und jeder einzelne engagieren?