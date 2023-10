Acht Podestplätze und Turniersieg für Klauser Elias Summer

Starker Auftritt der Klauser Nachwuchsringer beim Turnier in Bayern.

KLAUS. Mit 22 Nachwuchsringer war der Kraftsportklub Klaus beim äußerst stark besetzten internationalen Alois Meier Alpenland-Turnier in Penzberg in Bayern am Start. 350 Teilnehmer von 29 Vereinen aus vier Nationen beteiligten sich an diesem großen Nachwuchsevent der Mattensportler. In der Mannschaftswertung belegte Klaus den sensationellen sechsten Endrang. Elias Summer vom KSK Klaus gewann die Gewichtsklasse bis 25 Kilogramm und sorgte für einen sportlichen Höhepunkt. Zweite Plätze holten sich die KSK-Eigenbaus Paulina Summer (28 kg), Jonas Kröss (31 kg), Luis Summer (32 kg), Aliev Adam (54 kg) und Ibrahim Nutsiev (44 kg). Als Dritte standen auch die Klauser Pirmin Martin (27 kg), Mohammed Nutsiev (27 kg) und Elias Loacker (35 kg) auf dem Podest. Der Klauser Nachwuchs kann mit der europäischen Ringsport-Jugend durchaus mithalten und bestand die Bewährungsprobe mit Bravour. Zur Weiterentwicklung helfen solche Einsätze auf der internationalen Bühne für die Zukunft entsprechend weiter.VN-TK