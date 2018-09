Acht mutmaßliche Kartell-Mitglieder in Mexiko erschossen

Acht mutmaßliche Kartell-Mitglieder sind bei einer Schießerei mit der Polizei in Mexiko getötet worden. Die Konfrontation im Bundesstaat Guanajuato im Zentrum des lateinamerikanischen Landes dauerte mehrere Stunden, wie das Innenministerium am Samstag mitteilte. Lokale Medien berichteten, bei den Männer handle es sich um Mitglieder des brutalen Drogenkartells Jalisco Nueva Generacion (CJNG).

Demnach kam es zum Schusswechsel, als eine Einheit von Elite-Polizisten in der Nähe der Stadt Jerecuaro auf eine Gruppe bewaffneter Männer in mehreren Autos traf. Um zu fliehen, steckten die mutmaßlichen Bandenmitglieder Fahrzeuge in Brand und blockierten damit die Straße, wie es in der Mitteilung hieß.