Acht Kinder in Afghanistan von Mörsergranate getötet

Tragischer Unfall in Afghanistan: Beim Spielen mit einer herumliegenden Mörsergranate sind im Nordwesten des Landes acht Kinder ums Leben gekommen. Sechs weitere Kinder seien durch den Blindgänger verletzt worden, sagten Verwandte der Opfer. Einige der Verletzten schweben in Lebensgefahr. Die Kinder waren zwischen fünf und zwölf Jahre alt, vier der Todesopfer waren Geschwister.

Das Unglück ereignete sich bereits am Freitag in der Provinz Faryab. “Sie haben eine nicht explodierte Mörsergranate gefunden und sie in die Nähe unseres Hauses getragen”, sagte ein Onkel von vier der Todesopfer. “Sie wussten nicht, was es war und haben versucht, es zu öffnen, als es plötzlich explodierte.” Ein Cousin von einigen der Kinder, Mohammed Alam, sagte, er habe eine “heftige Explosion” gehört. “Ich rannte hin und sah die blutüberströmten Kinder.”