Acht Bewerbungen für KHM-Direktion eingelangt

Acht Personen haben sich für die wissenschaftliche Geschäftsführung des Kunsthistorischen Museums (KHM) beworben. Das gab eine Sprecherin von Kulturminister Alexander Schallenberg am Mittwoch auf APA-Anfrage bekannt. Nötig geworden war die Ausschreibung nach dem kurzfristigen Rückzieher des designierten KHM-Direktors Eike Schmidt Anfang Oktober. Die Bewerbungsfrist war am Sonntag ausgelaufen.

Von den nunmehrigen Bewerbern sind vier weiblich und vier männlich bzw. vier national und vier international. Die Hearings sollen in den kommenden Wochen stattfinden. Die hierfür berufene Kommission besteht aus der KHM-Kuratoriumsvorsitzenden Ulrike Baumgartner-Gabitzer, Max Hollein (Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York) und Jürgen Meindl, Leiter der Kunst- und Kultursektion im Bundeskanzleramt. Der Vertrag für die Stelle an der Spitze des Kunsthistorischen Museums läuft fünf Jahre. Mit einer Bestellung ist wohl erst unter der neuen Regierung zu rechnen.