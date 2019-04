Achitz als Volksanwalt von Rendi-Wagner designiert

Die SPÖ tauscht Volksanwalt Günther Kräuter durch den Leitenden ÖGB-Sekretär Bernhard Achitz aus. Das bestätigte Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner in einer schriftlichen Stellungnahme der APA. Achitz soll am Freitag vom Präsidium designiert werden. Seine Wahl erfolgt gemeinsam mit den Kandidaten von ÖVP und Freiheitlichen durch den Nationalrat. Joachim Preiss wird neuer Klubdirektor.

Preiss soll am Freitag am Rande der SPÖ-Gremiensitzungen für seine neue Aufgabe designiert werden, nötig ist eine Wahl durch den Klub. Zuletzt war er in der Wiener Arbeiterkammer aktiv. Davor fungierte der Ehemann der österreichischen H&M-Chefin nach seinem Ausscheiden aus dem Sozialministerium als Direktor der niederösterreichischen Arbeiterkammer. Detail am Rande: Preiss gilt als gut mit Bernhard Achitz befreundet.