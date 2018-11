Ach du Heiliger Bimbam

Von 23. bis 25. November bieten lokale Einzelproduzenten und Kleinbetriebe beim Markt im ehemaligen Bayrischen Garten regionale Erzeugnisse an.

Ein Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art findet in Bludenz traditionell am letzten Novemberwochenende statt. Von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. November, zeigen Aussteller im ehemaligen Bayrischen Garten und in der Rathausgasse zeitgemäße und qualitative Produkte aus der Region.