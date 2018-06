AC Milan für nächste Saison vom Europacup ausgeschlossen

Die Finanzkontrollbehörde der UEFA hat AC Milan für die kommende Saison aus dem Europacup ausgeschlossen. Die Strafe erfolgte, weil der Club gegen die "Financial-Fair-Play-Regeln" verstoßen hat. Die Entscheidung wurde von der Untersuchungskammer des sogenannten Club Financial Control Body (CFCB) gefällt.

Der Verein werde von der Teilnahme am nächsten UEFA-Clubwettbewerb (d.h. ein Wettbewerb in der Saison 2018/19 oder 2019/20), für den er sich in den kommenden zwei Spielzeiten gegebenenfalls qualifiziert, ausgeschlossen, hieß es in der Mitteilung am Mittwoch auf der Website der UEFA. Durch Rang sechs in der vergangenen Serie-A-Saison wäre Milan für die Gruppenphase der kommenden Europa League gesetzt gewesen. Stattdessen würde Fiorentina (8.) nachrücken, Milan kann das Urteil aber innerhalb von zehn Tagen vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS anfechten.