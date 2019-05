Abwechslungsreiches kulinarisches Angebot

Mit der Neuübernahme des Traditionscafés Fenkart, der Eröffnung der Zäwas-Suppenbar und den Eisprinza erhält Bludenz neue kulinarische Highlights, die einen Besuch in der Altstadt zu einem abwechslungsreichen kulinarischen Erlebnis werden lassen.

Bludenz befindet sich in Aufbruchsstimmung. So eröffnen ständig neue Geschäfte, aber auch neue Lokale. Ein kulinarischer Spaziergang durch die Bludenzer Altstadt führt an altbekannte Plätze in neuem Kleid, aber auch in neue Lokale, die gerade erst durchstarten und frischen Wind ins gastronomische Angebot der Bezirkshauptstadt bringen.

Café/Konditorei Fenkart

Ein guter Start in den Tag gelingt am besten mit einem reichhaltigen Frühstück bei Dagmar Fijatkowski und Iris Rohrer, die seit Anfang April das traditionsreiche Café/Konditorei Fenkart neu übernommen haben. Dort gibt es ein Wohlfühl-Frühstück, das stilgerecht auf einer Etagere serviert wird. Aber nicht nur das Frühstück im Fenkhard kann sich sehen bzw. schmecken lassen. Die neue Kuchenvitrine ist mit einer reichhaltigen Auswahl an Kuchen und Torten bestückt. „Wir backen immer mit Liebe“, betont Rohrer, die bereits ihre Lehre als Konditorin im Café Fenkart absolviert hatte.

Die beiden Geschäftsführerinnen verbindet eine langjährige Freundschaft. Sie verbrachten schon gemeinsame Urlaube, trafen sich immer wieder in ihrer Freizeit und so entstand die Idee, ihre gemeinsame Liebe zum Backen auch beruflich umzusetzen. „Wir haben nach einem geeigneten Lokal gesucht. Als Roland Fenkart auf mich zukam, fiel die Entscheidung leicht“, erklärt Fijatkowski. Der Schwerpunkt liegt auf selber gemachten Kuchen und Torten, vor allem die Mango-Buttermilch-Torte und die Mosttorte kommen neben der klassischen Schwarzwälder-Torte bei den Gästen sehr gut an. Für Diabetiker gibt es Kuchen, die mit Birkenzucker zubereitet werden, aber auch laktosefreie Produkte sind erhältlich.

„Eines meiner Spezialgebiete sind Motivtorten für Hochzeiten, Taufen oder Geburtstage. Die Kunden kommen mit eigenen Ideen und wir versuchen, alles so individuell wie möglich umzusetzen. Ob es eine Barbie- oder Gitarrentorte sein soll oder ein Kuchen, in Form eines Koffers oder einer Handtasche – wir sind offen für alles“, führt Iris Rohrer aus. Es gibt auch eine eigene Bludenzer Spezialtorte, die mit dem Wappen der Stadt versehen ist. „Das Wohl der Kunden liegt uns am Herzen und steht immer im Vordergrund“, betont Dagmar Fijatkowski.

Café/Konditorei Fenkart

Wichnerstraße 18

Tel. 05552 62565 oder 0660 3683593

E-Mail info@cafe-fenkart.at

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag

8 bis 19 Uhr, Montag Ruhetag, Samstag 8 bis 14 Uhr,

Sonn- und Feiertage

10 bis 18 Uhr

Zäwas Suppenbar

Recht gut besucht ist auch die Zäwas Suppenbar in der Bludenzer Kirchgasse 8, die Anfang März eröffnet wurde. „Wir haben uns überlegt, wie mehr Inklusion stattfinden könnte. Da beim gemeinsamen Essen bekannterweise die Leute zusammenkommen, entstand die Idee, eine Suppenbar anzubieten. Zudem gab es bislang in Bludenz kein solches Angebot. Wir sind froh, dass das Projekt so viel Anklang findet“, erklärt Raphael Bawart, Stellenleiter der Caritas.

Es werden täglich zwei unterschiedliche Suppen, die saisonal entsprechend aus regionalen Produkten hergestellt werden, angeboten. Die Suppenkreationen sind recht einfallsreich, so gibt es beispielsweise Pastinakensuppe mit Rote-Rüben-Chips oder fruchtige Süßkartoffel-Suppen. „Unser Augenmerk liegt auf vegetarischen und veganen Suppen. Unsere Zielgruppe, nämlich Leute, die sich bewusst ernähren möchten, hat rasch zugenommen. Viele Gäste bevorzugen zu Mittag eine Suppe anstatt eines vollständigen Menüs, da diese sich als leichte Variante anbietet. Neben dem Zäwas-Drink, der aus Bio-Limonade besteht, gibt es auch Fruchtsaft von Bur Pur. Somit bieten wir ein kleines, feines Angebot an Produkten, die Regionalität und Nachhaltigkeit verkörpern“, führt Bawart weiter aus.

Oberstes Ziel des Projekts sei es, unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen – und Menschen mit Beeinträchtigung eine Örtlichkeit zu bieten, in der sie Freizeit erleben können. So ist das Zäwas auch am Nachmittag als Café geöffnet.

Zäwas Suppenbar

Kirchgasse 8

Tel. 05522 2002140

E-Mail zaewas@caritas.at

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag

11.45 bis 18 Uhr,

Suppenbar

Montag bis Donnerstag

11.45 bis 14 Uhr

D’Eisprinza

Auf regionale Produkte haben sich auch D’Eisprinza spezialisiert, die Ende Mai ihre Eisdiele in der Herrengasse 4 eröffnen werden. Die beiden Inhaber Michael Tscholl und Mario Frank werden ihr Eisangebot saisonal unabhängig das ganze Jahr über führen. Das Angebot wird vor allem im Winter durch selbstgebackene Kuchen von Mario Frank ergänzt. Ein ökologischer Ansatz ist den beiden Betreibern wichtig, so werden ausschließlich kompostierbare Becher und Löffel verwendet.

Das von den beiden innovativen Gastronomen angebotene Softeis stammt von Linda’s aus Feldkirch, die ausschließlich frische Vollmilch und Früchte aus der Region verwendet. „Das ist ein echtes Handwerk, denn die Früchte werden von ihr gesammelt und selber passiert“, erläutert Frank, der ursprünglich aus Potsdam kommt, dort in der IT-Branche selbstständig tätig war und sich bei einem Urlaub in das besondere Ambiente des Städtles verliebt hat.

Mit der Eröffnung der Eisdiele erfülle er sich einen Traum, den er schon lange gehegt habe. Michael Tscholl kommt aus dem Klostertal, hat eine fundierte gastronomische Ausbildung und war zuletzt im Schützenhaus in Feldkirch beschäftigt. Sein ehemaliger Chef Jürgen Lang habe ihn beim Schritt in die Selbstständigkeit tatkräftig unterstützt.

D’Eisprinza bieten auch einen Gastgarten für 15 Personen, was für die Rathausgasse eine enorme Aufwertung bedeutet. Neben Eis-Cocktails werden auch Getränke wie Hugo und Aperol serviert. „Es herrscht eine Aufbruchsstimmung in Bludenz und wir sind glücklich, einen Teil davon auszumachen“, freut sich Tscholl.

D’Eisprinza

Herrengasse 4

eisprinza.at