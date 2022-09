Abwechslungsreiches Führungsangebot

In Hohenems gibt es viel zu entdecken – für Einheimische als auch für Gäste. Das breite Führungsangebot macht genau diese Erkundungen möglich.

Am Montag, dem 19. September 2022, findet die Geschichtsführung zur Ruine Alt-Ems statt. Nach einem kurzen Besuch im „Museum auf Zeit“ geht es zu Fuß hinauf auf den Schlossberg, wo Sie gemeinsam mit einem versierten Guide zur Burggeschichte in die ritterliche Zeit zurückversetzt werden.

Am Montag, dem 26. September 2022, findet die Führung heuer das letzte Mal statt. An diesem Tag fährt man nach dem Museumsbesuch jedoch mit dem Linienbus zur Buchenau hinauf und „bewandert“ die Ruine von hinten her.