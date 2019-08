Abwechslungsreiche Tage im Ferien-Klub

Zahlreiche Kinder besuchen das Angebot der Stadt Dornbirn.

Dornbirn. Freizeitpädagoge Robert Obmann hat in den Sommerferien ordentlich zu tun, ist er doch verantwortlich für das Programm im Ferien-Klub Dornbirn. Gemeinsam mit den Freizeitpädagoginnen Rosi Schwer und Lisa Ulmer sowie weiteren Betreuern sorgt er dafür, dass im Ferien-Klub garantiert keine Langeweile aufkommt. In den ersten Ferienwochen genossen zahlreiche Kinder bereits ein äußerst abwechslungsreiches Programm – von spannenden Ausflügen und Wanderungen bis zu Bastelworkshops in Wald und Natur, Kochkursen und gemeinsamen Schwimmnachmittagen.

„Klub-Urlaub“ mit bester Betreuung

Berufstätige Eltern benötigen auch während der Kindergarten- oder Schulferien eine liebevolle und kompetente Betreuung. Die Stadt Dornbirn bietet dafür verschiedene Lösungen an: den “Ferien-Hüslar-Garto” (für 3- bis 6-jährige Kindergartenkinder) im Kindergarten Marktstraße, Kindergarten Kastenlangen und Kindergarten Hatlerstraße sowie den “Ferien-Klub” (1. bis einschließlich 5. Schulstufe), der heuer zuerst in der Ausweichschule im Fischbach (aufgrund der Gymnaestrada) startete und aktuell wieder in der VS Markt angeboten wird.