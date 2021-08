Absurdes und Sprachwitz in Rafik Schamis neuem Erzählband

In seinem neuen Erzählband "Mein Sternzeichen ist der Regenbogen" präsentiert sich Autor Rafik Schami auf dem Höhepunkt seiner Erzählkunst. Der gerade 75 Jahre alt gewordene Schriftsteller jongliert in seinem Werk wieder mit absurden Begebenheiten, bitteren Schilderungen, bester Unterhaltung - und viel treffendem Sprachwitz.

"Die deutsche Sprache ist so poetisch wie die französische, arabische oder italienische Sprache", sagt Schami selbst dazu. "Ich habe nie einen Mangel an Farbigkeit bei ihr empfunden - auf Arabisch klingen meine Geschichten nicht poetischer."

Der in Damaskus (Syrien) geborene Autor unterteilt das Buch in Themen wie "Geheimnis" und "Sehnsucht" und brennt in jedem der sechs Kapitel ein Feuerwerk an skurrilen Situationen ab. Schami erzählt etwa, wie Frauen sich verschwörerisch in einer Pizzeria an ihrem ehemaligen Liebhaber rächen oder wie eine Feier nach ehrlich gehaltenen Festreden eskaliert. Er schildert auch, warum man mit einem Lachen gut Gedanken schmuggeln kann, und warum der Vatikan den Himmel für Heilige aus Europa reserviert hat.