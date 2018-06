Absturz von Kleinflugzeug in Tirol: Obduktion angeordnet

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges bei Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des 76-jährigen Piloten angeordnet. Zudem bestellte die Anklagebehörde zur Klärung der Unfallursache einen Sachverständigen. Das Schleppflugzeug war am Donnerstag in ein Maisfeld nahe des Flugplatzes Kufstein-Langkampfen gekracht.

Zuvor soll der als erfahren geltende Pilot des hiesigen Flugklubs mit dem Ultraleicht-Flugzeug ein mit zwei Personen besetztes Segelflugzeug im Schlepptau nachgezogen haben. Nachdem er dieses nach wenigen Minuten ausgeklinkt hatte, flog der 76-Jährige eine Schleife, um offensichtlich zum Landeplatz zurückzukehren. Dort kam er aber nicht an. Laut Augenzeugen soll das Flugzeug in sehr spitzem Winkel am Boden aufgeschlagen haben und zerschellt sein. Für den 76-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.