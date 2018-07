Abschrift amerikanischer Unabhängigkeitserklärung gefunden

Ein Team britischer und US-Wissenschafter hat eine seltene Abschrift der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gefunden. Die Forscher datierten das Dokument, das aus den Archiven der Grafschaft West Sussex in Südengland stammt, auf die 1780er-Jahre. Das Dokument ist demnach die zweite bekannte handschriftliche Kopie auf Pergament des Textes der Unabhängigkeitserklärung von 1776.

Am 4. Juli 1776 erklärten die dreizehn britischen Kolonien in Nordamerika ihre Unabhängigkeit von der Krone. In den USA wird der 4. Juli als Tag der Unabhängigkeit gefeiert.