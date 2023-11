Abschied von Obmann-Duo, Neustart eines Fünfer-Gremium

Bei der JHV von FC RW Rankweil ging eine Ära zu Ende. Ehrung eines verdienten Funktionär und fünf neue Ausschussmitglieder gewählt.

RANKWEIL. Bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Licht&Wärme Elektrotechnik FC RW Rankweil im vollbesetzten vereinseigenen Klubheim standen die Neuwahlen der Vorstandsmitglieder und eine besondere Ehrung im Mittelpunkt. Die Zeiten, dass ein Fußballverein von einem oder zwei Präsidenten oder Obmänner geführt wird, sind längst vorbei oder haben einen Seltenheitswert. Abschied nehmen hieß es für die beiden RW-Obmänner Bernd Breuss und Klaus Beiter. Ersterer war neunzehn Jahre in den verschiedensten Funktionen im Ausschuss des Rankweiler Fußballklubs vertreten und leistete ehrenamtlich eine großartige Arbeit. Zusammen mit dem scheidenden „Boss“ Klaus Beiter war Bernd Breuss ein sehr wichtiger Faktor, dass der Traditionsverein Rot-Weiß in den letzten Jahren großes Ansehen in der Bevölkerung und in ganz Vorarlberg erlangte. „Rot-Weiß ist in in den letzten Jahren ständig gewachsen und hat inzwischen schon eine unglaubliche Größe erreicht. Es braucht für die Zukunft sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten“, sagt Bernd Breuss. Mit Marc Wurzinger, der fünf Jahre lang das Ressort Finanzen mit Bravour führte, verlässt ein weiterer Langzeitfunktionär die Rot-Weißen. Der Fußballklub Rankweil wird in den nächsten zwei Jahren von einem Fünfer-Gremium geleitet. Neben den bestehenden Vorstandsmitgliedern Magdalena Wöß (Finanzen), Michael Frick (Infrastruktur), Manuel Dobler (Damen Sportchef) und Patrick Böckle (Nachwuchs) wurde neu Elias Müller (Sportchef Herren) einstimmig in den Ausschuss gewählt. Dem erweiterten Vorstand gehören Erhard Hafner, Florian Loretz (beide Infrastruktur), David Flügel (Koordinator), Dominic Stemmer (Social Media), Julia Lampert (Marketing), Peter Lampert, Stefanie Albrecht, Jürgen Sturn und Ronnie Eickenbusch (alle Sponsoring), Daniel Siebl (Mitgliederbetreuung), Melanie Palm (Rechungswesen) an. Der ehemalige Obmann, Damen-Sportchef und Nachwuchstrainer Mladen Galovic wurde für seine erbrachten Tätigkeiten mit der silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet. Zusammen mit „Retter“ Ulli Bischoff hat Galovic vor fünfzehn Jahren den Klub vor dem Abgrund bewahrt. In kürzester Zeit hat das damalige Führungsduo 60.000 Euro abgestottert und dem Verein ein neues, positives Image verliehen. Glück und Gratulationswünsche an die alten und neuen Ausschussmitglieder überbrachte Rankweil Gemeinderat Helmut Jenny. „Rot-Weiß gehört im Nachwuchs zu den drei größten Vereinen im Land. Der Klub kann auf diese Stärke unglaublich stolz sein“, so Jenny. Mit der Fertigstellung des neuen Kunstrasenplatzes und der Tribünenerweiterung im Gastrastadion hat die Marktgemeinde Rankweil für neue moderne Rahmenbedingungen gesorgt.VN-TK