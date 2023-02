Abschied von einem ganz großen Vorarlberger

Landeshauptmann a.D. Martin Purtscher wird am Freitag, 10. Februar 2023, ab 10 Uhr im Dom St. Nikolaus in Feldkirch aufgebahrt sein.

Requiem für Martin Purtscher

Das Requiem am selben Tag um 14:30 Uhr im Dom St. Nikolaus ist öffentlich und kann von allen Trauernden besucht werden.

Konolenzbuch auch in Thüringen

Am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 14 Uhr besteht in der Pfarrkirche St. Stephan in Thüringen noch einmal die Möglichkeit für Eintragungen ins Kondolenzbuch.