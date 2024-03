Abschied nach 46 (!) Jahren und ein neues Führungsduo beim Kantorei Rankweil

Isolde Feurstein und Paul Koch haben die Leitung an Stelle von Hermengild Ebner übernommen.

RANKWEIL. Kürzlich trafen sich die Mitglieder der Kantorei Rankweil zur Jahreshauptversammlung. Ein Tagesordnungspunkt waren die Neuwahlen der Vereinsleitung und des Vorstandes. Die bisherige Obfrau Hermengild Ebner hat diese Funktion nach sechs Jahren zurückgelegt und verabschiedete sich nach 46 (!) Jahren Chormitgliedschaft von der Kantorei. Sie wurde unter großem Applaus des gesamten Chores zum Ehrenmitglied ernannt. Die neuen Obleute der Kantorei heißen nun, nach einstimmigem Beschluss, Isolde Feurstein und Paul Koch. Chorleiterin Eva Hagen analysierte die Entwicklung des Chores aus musikalischer Sicht und gab eine kurze Vorschau über zukünftige Projekte. Einer der Schwerpunkte ist sicherlich Anfang Juni die Teilnahme am internationalen Chortreffen “Cantate Adriatica“ in San Marino/Rimini, wo die Kantorei als einziger Chor aus Österreich vertreten sein wird. Kulturgemeinderat Helmut Jenny und Pfarrer Peter Loretz bedankten sich bei der Kantorei für den großen musikalisch-kulturellen Einsatz in der Gemeinde und in der Pfarre. Der nächste öffentliche Auftritt ist am Ostersonntag beim Auferstehungsgottesdienst um 6 Uhr früh in der Basilika Rankweil.VN-TK