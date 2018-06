Abschied mit Visionen

Götzis - Sie war selbst Mutter eines behinderten Kindes und kennt die Bedürfnisse betroffener Eltern auch deshalb besonders gut. Während ihres Engagements bei der Lebenshilfe, aber auch darüber hinaus hat Gabriele Nußbaumer stets versucht, Verbesserungen zu erreichen. Ihren Abschied als Lebenshilfe-Präsidentin untermalt sie im Interview mit den VN mit einer Vision.

Scheitert es an der Finanzierung?

Nußbaumer: Es käme den Staat nicht viel teurer, denn Dienstleistungen müssen zur Verfügung gestellt werden. Aber wenn Menschen mit Behinderung diese selbst bezahlen könnten, hätten sie mehr Wahlmöglichkeiten und mehr Selbstbewusstsein. Die meisten arbeiten acht Stunden täglich und erhalten dafür am Ende des Monats 100 Euro, wenn es gut geht. Ein Mensch mit Behinderung kann nicht in Pension gehen, weil er keine bekommt. Er ist auf die Mindestsicherung angewiesen, den guten Willen des Staates und seiner Familie. Das widerspricht auch dem Inklusionsgedanken.

Nußbaumer: Das Problem ist, dass mit einer Anstellung der Verlust von Ansprüchen einhergeht, etwa auf Waisenpension oder Mindestsicherung. Das war ein Grund, warum auch die Eltern nicht so hinter der finanziellen Selbstständigkeit der Kinder gestanden sind, wie wir es für eine Lobby-Arbeit gebraucht hätten. Es müsste gewährleistet sein, dass jemand, der es im regulären Arbeitsverhältnis nicht schafft, zurück in das bestehende System kann.

Nußbaumer: Das gibt es zum Teil immer noch. Für die nächste Generation ist es jedoch völlig klar, dass man ein Kind mit Behinderung, wenn es erwachsen ist, in seine Freiheit entlässt, wo immer diese dann sein mag. Da hat sich viel verändert.

Nußbaumer: Nicht wirklich, und ich beiße, was das betrifft, weiterhin auf Granit. Ohne eigene Betroffenheit glaubt man niemandem, der sagt, das Leben ist auch mit einem behinderten Kind schön. Und ich finde kein Mittel, anderen begreiflich zu machen, wie sehr wir an diesen Kindern hängen, wie tief unsere Liebe ist. Die Skepsis hängt vielleicht damit zusammen, dass wir früher häufig gejammert haben. Das tut die heutige Generation nicht mehr. Das ist auch wichtig für die Akzeptanz in der Gesellschaft.