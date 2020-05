Abriss des besetzten Nationaltheaters in Tirana begonnen

Sonntag früh hat der Abriss des besetzten Nationaltheaters in Albaniens Hauptstadt Tirana begonnen. Gegen 4.30 Uhr wurden Demonstranten von Polizisten weggetragen und mit der Schleifung begonnen, zeigt ein unter anderem vom Denkmalschutzverbund Europa Nostra verbreitetes Video. Seit 2018 protestieren Bürger gegen den Abriss des 1938/39 von einem italienischen Architekten erbauten Theaters.

Der Abriss ist auch in der albanischen Politik umstritten. Dafür wurde unter anderem ein Sondergesetz vom Parlament beschlossen, das ermöglicht, Staatseigentum wie die betreffende Immobilie an Private zu verkaufen. Eine von Präsident Ilir Meta beantragte Prüfung des Gesetzes durch das Verfassungsgericht hat noch nicht stattgefunden. Meta nannte die Vorgehensweise der Regierung in einem Facebook-Posting nun ein "verfassungsrechtliches und moralisches Verbrechen, das nicht amnestiert werden kann". Die Mehrheit im Parlament und die Regierung bildeten eine "Mafia". Deren Vorgehensweise zerstöre jede Illusion eines Rechtsstaats in Albanien.