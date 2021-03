Abläufe optimiert, Ressourcen gespart

Die Stadt Hohenems setzt seit längerem auf eine Digitalisierung ihrer internen Kommunikation: Demnächst erfasst dies auch die Stadtvertretung und alle Ausschüsse.

Bereits seit einigen Jahren wird die Software „Session“ von der Verwaltung und vom Stadtrat in Hohenems verwendet, um Protokolle und Beschlüsse abzuwickeln: Dies half bereits, einige Tonnen von bedrucktem Papier und Zustellfahrten zu vermeiden und beschleunigte die Abläufe. Nun werden die gesamte Stadtvertretung – in einem weiteren Schritt dann auch alle Ausschüsse – in diesen papierlosen Prozess eingebunden: Hier waren Unterlagen aber auch schon zuletzt per E-Mail versandt worden. Dies bedeutet, dass in Bälde alle politischen Mandatare denkbar raschen, ständigen und unmittelbaren Zugang zu allen für Beschlüsse erforderlichen Unterlagen in „Session“ haben; Protokolle können über digitale Signaturen abgezeichnet werden.

Wie viele Ausdrucke bzw. Kopien in diesem Prozess der Digitalisierung bereits vermieden werden konnten und künftig noch wegfallen, ist bemerkenswert: So fanden zuletzt jährlich rund acht Sitzungen der Stadtvertretung, 17 des Stadtrates und über 40 Zusammenkünfte der verschiedenen städtischen Ausschüsse statt. Einzelne Unterlagen zur Beschlussvorlage, so beispielsweise an die 36-köpfige Stadtvertretung, konnten in Ausnahmefällen auch mehrere hundert, in entsprechender Anzahl zu kopierender, Seiten umfassen.

Wichtige Grundlage für die Stadtentwicklung