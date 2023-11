Abhängigkeit von russischem Gas liegt an OMV-Vertrag

Dass Österreich mehr als eineinhalb Jahre nach Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine mehr als die Hälfte seines Gasbedarfs aus Russland deckt, hat E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch am Mittwoch mit dem OMV-Vertrag mit Gazprom begründet, der 2018 im Beisein von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Russlands Präsidenten Wladimir Putin bis 2040 verlängert wurde. Auf die Frage, warum die OMV nicht auf norwegisches Gas umstelle, verwies Urbantschitsch auf diesen Vertrag.

Den genauen Vertragsinhalt kenne nur die OMV, nicht aber Regierung und Regulierungsbehörde, und "die OMV spricht nicht über diesen Vertrag", so Urbantschitsch.

Die OMV selbst beliefert in Österreich keine Endkunden mit Gas, hat aber Verträge mit Landesenergieversorgern. Der Marktanteil der OMV bei Gas liegt in Österreich in etwa bei 30 bis 40 Prozent.