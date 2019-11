Abgestürzter Gleitschirmpilot erlag Verletzungen

Ein 54-jähriger Gleitschirmpilot ist nach einem vor mehreren Tagen erfolgten Absturz in Andelsbuch (Bezirk Bregenz) seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Deutsche war am 10. November aus rund 50 Meter Höhe auf steiles Wiesengelände abgestürzt und ins LKH Feldkirch gebracht worden. Dort ist der Mann nach Angaben der Polizei am Wochenende verstorben.

Der Flugunfall ereignete sich unweit der Bergstation der Bergbahn Bezau, von wo der Deutsche gestartet war. Der 54-Jährige drehte sich mit seinem Gleitschirm gegen den Hang, wodurch es zu einem Strömungsabriss kam.