Abgeordnete prügelten sich in Sri Lankas Parlament

Die politische Krise in Sri Lanka ist am Donnerstag in Gewalt im Parlament ausgeartet: Abgeordnete gingen mit Faustschlägen aufeinander los, Wurfgeschoße flogen durch die Luft. "Es war schwer festzustellen, wer wen schlug", sagte ein Parlamentsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. "Mehrere wurden verletzt, jedoch nicht schwer."

Ein Abgeordneter der Partei des gestürzten Regierungschefs Mahinda Rajapakse habe sich verletzt, als er versucht habe, dem Parlamentspräsidenten das Mikrofon zu entreißen, sagte der Beamte. Der Parlamentarier sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Der südasiatische Inselstaat steckt in einer politischen Krise, seit Präsident Maithripala Sirisena Ende Oktober den amtierenden Regierungschef Ranil Wickremesinghe absetzte und stattdessen Ex-Präsident Rajapakse ernannte. Anhänger beider Seiten gehen seitdem immer wieder zu Protesten auf die Straße.