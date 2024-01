Abgelaufene E-Cards ohne Foto nun gesperrt

E-Cards ohne Foto sind ab dem heutigen Montag (15. Jänner 2024) gesperrt. Betroffen sind rund 84.000 Versicherte, gab Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, am Montag bekannt. "99,1 Prozent der Versicherten sind bereits im Besitz ihrer aktuellen E-Card", sagte er in einer Aussendung. Die Versorgung der Versicherten sei aber für alle sichergestellt, betonte er.

"Die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen ist selbstverständlich weiterhin uneingeschränkt möglich. Ab der ersten Aufforderung, ein Foto zur Verfügung zu stellen (etwa bei einem Arztbesuch, Anm.), hat der Versicherte 150 Tage Zeit, sich an eine Foto-Registrierstelle zu wenden", so Lehner in der Aussendung. E-Rezepte müssen in dieser Phase via 12-stelligem Rezept-Code, QR-Code oder Ausdruck bei der Apotheke eingelöst werden.