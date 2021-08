Abfeuerung einer Signalpistole: Kind verletzt

Am Sonntag, um 12.57 Uhr, wurde die Bestatzung des Polizeiboots V-20 über das Abfeuerung einer Leuchtsignalpistole und die dadurch entstandene Augenverletzung eines 7-jährigen Kindes informiert.

Zeitgleich mit den Einsatzbooten der Wasserrettung V-9 und V-112 erreichte das Polizeiboot V-20 den Einsatzort. Es konnte festgestellt werden, dass der Bub unter Deck die Ausrüstung und das Inventar erkundete und dabei auf die Leuchtsignalpistole stieß. In der Annahme, dass es sich hierbei um eine Taschenlampe handelt, feuert er diese ab und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Auge zu. Der 7-Jährige wurde nach der Erstversorgung vom Einsatzboot V-112 in Fußach an die Rettung Bregenz übergeben und anschließend ins LKH nach Feldkirch verbracht.