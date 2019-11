Abfertigung neu: Gewerkschaft für höhere Arbeitgeberbeiträge

Die Gewerkschaft will bei der "Abfertigung neu" eine Anhebung der Beiträge der Arbeitgeber von derzeit 1,53 Prozent auf 2,5 Prozent des Bruttoentgelts. Gleichzeitig müssten die Vermögensverwaltungskosten gesenkt werden, die die für die Veranlagung der Beiträge zuständigen Betrieblichen Vorsorgekassen einheben, fordert GPA-djp-Chefin Barbara Teiber vom Parlament bzw. von der Regierung.

Die Einführung der "Abfertigung neu" sei ein wichtiger Schritt für die Arbeitnehmer gewesen, so die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Der Zinssatz war bei der Einführung im Jahr 2003 mit 6 Prozent angenommen worden, davon ist man weit entfernt. Der bei der Einführung erwartete Zinssatz sei viel zu hoch gewesen, das ursprüngliche Ziel, am Ende eines 40-jährigen Arbeitslebens ein Jahresgehalt an Abfertigung zu bekommen, könne nicht erreicht werden, so Teiber. Unter Annahme realistischer Zinssätze müsse daher der Beitragssatz zumindest auf 2,5 Prozent angehoben werden, um auf ein Jahresgehalt zu kommen. Zum Thema Lohnnebenkosten wies Teiber darauf hin, dass dabei Leistungen gegenüberstünden.