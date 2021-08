Abfallzangen vs. „Grillzangen“

Der Alte Rhein in Hohenems ist vieles: vor allem aber eine vielfältige und einzigartige Naturlandschaft, Naherholungsgebiet, Treffpunkt, Ruheoase, Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten.

Es wird versucht, allen Interessen gerecht zu werden. Unzählige freiwillige Helfer sind jeden Tag am Alten Rhein vor Ort und halten die Wege und Naturräume sauber. Auch viele andere Besucher sind bemüht, ihren Müll wieder mitzunehmen.

Dennoch: Wie jedes Jahr möchte die Stadt Hohenems auch dieses Jahr wieder auf gewisse Verhaltensregeln am Alten Rhein aufmerksam machen, damit das Angebot an bereitgestelltem Holz und die tägliche freiwillige Flurreinigung so bleibt wie sie ist: