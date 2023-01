In St. Anton wird an Piste gearbeitet

In St. Anton wird an Piste gearbeitet

Abfahrtstraining der Frauen in St. Anton abgesagt

Das erste geplante Abfahrtstraining der alpinen Ski-Frauen in St. Anton ist abgesagt worden. Zunächst war nach Schneefall in der Nacht und Arbeiten auf der Piste der Start von 11.00 auf 12.30 Uhr und den zweiten Reservestart verschoben worden. Die Pistenverhältnisse machten eine Durchführung des Zeitlaufes letztlich aber nicht möglich. Das nächste Training ist am Freitag angesetzt, die Wettervorhersage ist wieder nicht optimal.

"Der Arlberg ist bekannt als schneereiche Region, aber das Timing ist nicht ideal. Ich war bei der Besichtigung aber positiv überrascht, der Zielhang hat sich sehr gut präsentiert, es hat reingeregnet, war kompakt. Andere Passagen waren nicht ideal, aber sie haben viele Helfer am Berg", sagte Nina Ortlieb. Man müsse auf alles eingestellt sein, vielleicht auch auf ein Training am Samstag vor dem Rennen.

Mirjam Puchner hatte als eine der Ersten besichtigt und gute Bedingungen vorgefunden. "Ich war sehr überrascht über die Absage. Aber dann sind doch viele gerutscht und da ist die Piste teilweise gebrochen." Cornelia Hütter tat die Absage "weh. Hier runter ist jede Fahrt wichtig, ich bin vor zehn Jahren das letzte Mal hier rennmäßig runtergefahren. Hoffentlich kriegen wir das morgen hin". Am Samstag steht eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ein Super-G.