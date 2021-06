Aberwitziger Bewusstseinsstrom in Mitterer-Uraufführung

Das Stück "Wurlitzergassen 22 zwozl-zwozl" von Felix Mitterer hat am Dienstag beim Theaterfestival "Steudltenn" im Zillertal seine Uraufführung gefeiert. Um den assoziativen Bewusstseinsstrom-Text auf die Bühne zu bringen, wagte Regisseur Hakon Hirzenberger einen Kunstgriff und lud die Figur des Papageis Gogol mit neuen Bedeutungsebenen auf.

Der genaue Ort der Handlung des Stücks ist unklar. Doch man befindet sich entweder in einem Altersheim oder einem Krankenhaus. Jedenfalls nicht mehr in der Wurlitzergasse 22, die dem Stück seinen Namen gibt. Mirl, eine alte Frau, die im Rollstuhl sitzt und Gogol, ihr geschwätziger und vorlauter Papagei, fristen dort ein eher trostloses Dasein. Mirl erinnert sich an ihr Leben, redet sich oftmals in Rage, versucht ihre Vergangenheit und ihre Identität erzählend zu rekonstruieren, verläuft und irrt sich aber oft.