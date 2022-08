Strahlender Sonnenschein und strahlende Kinderaugen kennzeichneten das diesjährige Abenteuer Sportcamp, das unter anderem wieder in der Turnhalle der Mittelschule Herrenried stattfand.

Stefanie Bauer vom Organisationsteam sieht vor allem in der Camp-Philosophie das Erfolgsrezept: „Wir setzen seit jeher auf große Vielfalt und geben den Kindern Freiraum, damit sie selbst entscheiden können, was sie spielen wollen.“

Der von den Kindern stürmisch gefeierte Campsong „On Your Marks“ von „Station Quo“ kündigt in einer Textzeile bereits den nächsten Anmeldestart an: „Jedes Johr am erschta April stoht üsr Ländle für a kurze Zit still“. Denn am 1. April 2023 wird wieder der Startschuss für die Anmeldungen für den kommenden Sommer erfolgen.