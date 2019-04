Abend der Vielfalt bei 19. Amadeus Music Awards

Es war ein einträchtiger Abend der Vielfalt: Die 19. Amadeus Austrian Music Awards, die Donnerstagabend im Wiener Volkstheater verliehen wurden, gefielen sich als harmonische Feier der heimischen Musikszene. Mit der Ersten Allgemeinen Verunsicherung (EAV) wurde eine rot-weiß-rote Institution doppelt ausgezeichnet, die nominell wichtigsten Preise gingen allerdings an Josh. und Ina Regen.

So wurde es gleich zu Beginn eine emotionale Angelegenheit. “Der erste Plan ist schon mal nicht aufgegangen”, meinte Sänger Josh. sichtlich gerührt auf der Bühne, “nämlich nicht zu heulen.” Er durfte die Trophäe für den besten Song des Jahres entgegennehmen, die ihm sein Hit “Cordula Grün” einbrachte. “Habe ich wirklich gewonnen?”, blickte er fragend auf den Preis in seinen Händen und dankte einer ganzen Riege an Kollegen, Freunden und Begleitern. “So etwas kann man alleine ja gar nicht schaffen.”