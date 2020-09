Abbruch nach Tumulte und Handgreiflichkeiten im Unterhaus

Das Meisterschaftsspiel der 4. Landesklasse, das Dornbirner Stadtderby von Hatlerdorf 1b und Bremenmahd wurde in der 82. Minute abgebrochen

Nach Tumulten und Handgreiflichkeiten im kleinen Dornbirner Stadtderby der 4. Landesklasse zwischen SC Hatlerdorf 1b und FC Eintracht Bremenmahd eskalierte die Situation am Spielfeld. Das Meisterschaftsspiel wurde beim Stand von 3:0 für Hatlerdorf 1b in der 82. Minuten vom Schiri abgebrochen. Das Prestigeduell war von Anfang an sehr hektisch und schon zu Beginn gab es unschöne Szenen.

Der Unparteiische sah sich gezwungen die Partie abzubrechen, weil auch schon die zwei Bremenmahd Spieler Felix Kreuz (Rote Karte) und Sinan Öztürk (Gelb-Rote Karte) und der Hatlerdorf Kicker Nick Hämmerle (Gelb-Rote Karte) ausgeschlossen wurden. Zudem liefen auch etwa zehn Zuschauer auf das Spielfeld und waren bei den Tumulten und Handgreiflichkeiten an vorderster Front. Jetzt muss der Straf- und Meldeausschuss in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch darüber befinden, was für hohe Strafen ausgesprochen werden.