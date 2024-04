Ab Sommer wird die äußere Mariahilfer Straße umgestaltet

Nach der - von vielen Diskussionen begleiteten - Umgestaltung der inneren Mariahilfer Straße wird nun ohne vergleichbare Aufregung auch der äußere Teil umgebaut. Im Sommer starten die Arbeiten auf einem ersten Abschnitt, der vom Gürtel bis zur Clementinengasse reicht. Die äußere "Mahü" wird künftig als Einbahnstraße stadtauswärts geführt. Sie bekommt zudem einen baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg sowie breitere Gehsteige und neue Bäume.

Die Pläne wurden am Mittwoch von Verkehrs- und Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) sowie NEOS-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner, Verkehrsplaner Andreas Käfer und Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (SPÖ) präsentiert. Versprochen wurde eine Umgestaltung in eine Flaniermeile samt Reduktion des Pkw-Verkehrs. Eine Fußgängerzone wie im inneren Bereich ist zwar nicht vorgesehen, in Zukunft wird es aber nur mehr eine statt zwei Fahrspuren geben. Dies schafft Platz für bis zu fünf Meter breite Gehsteige und einen Radweg.