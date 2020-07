Ab sofort Rauchverbot auf Hohenemser Spielplätzen

In ihrer letzten Sitzung am 7. Juli 2020 beschloss die Hohenemser Stadtvertretung mit großer Mehrheit (33:3) eine Anpassung der bereits bestehenden Spielplatz-Verordnung.

Neu ist insbesondere, dass in den Bereichen der Kleinkind- und Kinderspielbereiche ein ab sofort gültiges Rauchverbot erlassen wurde.

“Das nun gültige Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen ist der konsequente nächste Schritt, um die Lebens- und Aufenthaltsqualität in diesen Freiräumen weiter zu erhöhen und natürlich auch die Sicherheit der Kinder bestmöglich zu gewährleisten. Leider mussten wir immer wieder feststellen, dass die Spielbereiche der Kinder mit Zigarettenstummeln verunreinigt waren, was auch eine Gefahr für die Kinder darstellt. Deshalb haben wir jetzt konsequent ein Rauchverbot in den Spielbereichen der öffentlichen Spielplätze verordnet”, betont Bürgermeister Dieter Egger die Notwendigkeit der angepassten Verordnung.

Als nächsten Entwicklungsschritt möchte die Stadt Hohenems in allen Stadtteilen Freiräume für Familien und insbesondere Kinder schaffen. In ganz Hohenems verteilt sollen Spiel- und “Tschutterplätze” entstehen. Rund 126.000 Euro nahm die Stadt kürzlich für den neuen Spiel- und Tschutterplatz im Witzke in die Hand, der seit Mitte Juli nutzbar ist. Er besticht mit einer naturnahen Gestaltung, einem Kletterfelsen, einer Seilbahn, einem Spielhügel, Balancierstöcken und natürlich einem Sandspielplatz. Für die Eltern wurden neu errichtete Bänkchen installiert, die sich perfekt zum Plaudern und Verweilen eignen.