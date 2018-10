Ab Juni 2019 erste Patienten im Wiener Krankenhaus Nord

Im September 2019 wird das Wiener Krankenhaus Nord nach jetzigem Stand im Vollbetrieb sein. Die ersten Patienten sollen schon im Juni im neuen Großbau in Floridsdorf behandelt werden. Davor müssen drei komplette Spitäler, zig Abteilungen anderer Standorte sowie mehr als 2.000 Mitarbeiter übersiedeln. Das passiert ab Ende Mai - und soll laut KAV-Führung in nur vier Wochen über die Bühne gehen.

Ein derartiger Mammut-Umzug sei eine diffizile Angelegenheit und bedürfe einer genauen “Choreographie”, betonte die Spitze des Krankenanstaltenverbunds (KAV) am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Denn es müsse garantiert werden, “dass während der Betriebsaufnahme keine Versorgungsengpässe entstehen”, wie der stellvertretende Generaldirektor Herwig Wetzlinger unterstrich.

Das sei durchaus eine Herausforderung, denn mit der Semmelweis-Frauenklinik, dem Orthopädischen Spital Gersthof und dem Krankenhaus Floridsdorf ziehen gleich drei Häuser zur Gänze in das neue KH Nord um. Dazu kommen mehrere Abteilungen aus dem Otto-Wagner-Spital und dem Krankenhaus Hietzing, Kinderbetten aus der Krankenanstalt Rudolfstiftung und dem Wilhelminenspital sowie ein Teil der Unfallchirurgie aus dem Donauspital.

Der Umzug erfolgt in vier Etappen im Wochentakt, dauert also insgesamt einen Monat. Begonnen wird mit dem KH Floridsdorf, um gleich einmal ein ganzes Spital im Haus zu haben, wie der medizinische Direktor des KAV, Michael Binder, erklärte. Immerhin sollen schon Anfang Juni die ersten Patienten an der Brünner Straße versorgt werden. Parallel dazu folgen dann sukzessive die anderen Standorte bzw. Abteilungen, wobei die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Unfallchirurgie komplett neu aufgebaut werden.