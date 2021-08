Ab heute gelten die neuen Regeln für den "Grünen Pass"

Ab Sonntag, den 15. August bekommen Geimpfte nur dann den "Grünen Pass", wenn sie eine volle Immunisierung nachweisen können.

EU-konforme Impfzertifikate

Das gilt ab jetzt

Zusätzliches Impfangebot in Vorarlberg

Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher erinnert an ein zusätzliches Impfangebot im Impfzentrum in Bregenz. Dort können noch Erstimpftermine am Wochenende von Freitag, 20. bis Sonntag 22. August gebucht werden. Dabei kann auch der Impfstoff frei gewählt werden: BioNTech/Pfizer, Moderna (diese beiden Impfstoffe sind von der Europäischen Arzneimittel-Agentur auch für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen) oder Johnson & Johnson.

An jedem Tag wird ein anderer Impfstoff verimpft. Am Freitag, 20.08.2021 ab 14.00 Uhr: ausschließlich Johnson & Johnson (ab 18 Jahren). Am Samstag, 21.08.2021, ab 9.00 Uhr: ausschließlich Moderna (ab 12 Jahren). Am Sonntag, 22.08.2021, ab 9.00 Uhr: ausschließlich BioNTech/Pfizer (ab 12 Jahren). Für die Termine ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist bis zum Tag der Impfung möglich.