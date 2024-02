Ab diesem Einkommen sind Sie Spitzen- oder Geringverdiener

Finanz.at präsentiert eine aktualisierte Tabelle, die basierend auf der Lohnsteuerstatistik zeigt, ab welchem monatlichen Bruttogehalt man in Österreich zu den Top-, Spitzen- oder Geringverdienern zählt.

Anhand der Lohnsteuerstatistik für das Jahr 2022 hat Finanz.at die aktuellen Gehaltsgrenzen für Österreichs Arbeitnehmer festgelegt. Diese Einordnung in verschiedene Verdienstklassen bietet einen detaillierten Überblick über die Einkommensverteilung im Land.

Spitzen- und Top-Verdiener

all

all

self

self

Normal- und Geringverdiener

all

all

self

self

Die Klassifizierung basiert nicht ausschließlich auf dem Bruttoeinkommen, sondern nimmt ebenfalls die steuerliche Last in Betracht. Personen mit niedrigerem Einkommen kommen in den Genuss von minimalen bis hin zu null Steuerbelastungen, mit einer festgelegten Steuerfreigrenze von 12.816 Euro im Jahr 2024.