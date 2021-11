Ab 1. Dezember 2021 ist die neue Vignette 2022 gültig

Digitale Vignette ist sicherer, weil kontaktlose Variante – Jetzt auch als Weihnachtsedition

Egal, ob picken oder klicken: Die Klebevignette und die Digitale Vignette 2022 (unter Berücksichtigung der Einhaltung der Konsumentenschutzfrist) sind ab dem 1. Dezember 2021 gültig. Die Klebevignette in Marille ist seit 18. November in 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Die Digitale Vignette gibt es im ASFINAG Mautshop auf www.asfinag.at sowie über die kostenfreie App „Unterwegs“. Eine Jahresvignette ist maximal 14 Monate gültig – die Vignette 2022 berechtigt somit bis zum 31. Jänner 2023 zur Fahrt auf Autobahnen und Schnellstraßen. „Kontaktlos bestellen und bezahlen ist gerade in Zeiten von Lockdown und COVID-Pandemie ein wesentlicher Aspekt der Digitalen Vignette. Dazu bietet sie zahlreiche Vorteile wie etwa unter anderem die Möglichkeit eines Abos“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder. Das heißt: Die Gültigkeit einer Digitalen Jahresvignette kann einfach und rasch automatisch mit der Aktivierung des Abo-Services im ASFINAG Shop verlängert werden. Die Vorteile: Kundinnen und Kunden versäumen keine Gültigkeitsfristen mehr, haben keinen Mehraufwand und erhalten so jedes Jahr automatisch und fristgerecht die Jahresvignette. Mehr als 150.000 Kundinnen und Kunden genießen bereits diese Vorteile.